У Дніпрі рятують медсестру з 95% ураження легень

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова медики борються за життя медичної сестри-анестезиолога з Волновахи Донецької області, у якої уражені 95% легень.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко у Фейсбуці.

"Тетяні 52 роки, вона працює в реанімації з КОВІДними пацієнтами. Доставлена ​​в Мечникова з сатурацією 32%. На томографі - типова COVID-пневмонія. Ураження легень катастрофічне - 95%. На щастя, нашим анестезіології вдалося "роздихати" колегу. Вона в реанімації. Стан залишається тяжким. Боремося", - написав Риженко.

За його словами, хвору доправили в лікарню 7 грудня.

Риженко зазначив, що в Мечникова надходять хворі тільки тяжкі.

"Для нас трахеостома стала рутинною процедурою. Переведення на ШВЛ намагаємося відтягнути, важко знімати з апарату, але в крайніх випадках це єдиний вихід. Штучна вентиляція допомагає пережити пацієнтові найкритичніший момент ", - додав він.

За його словами, в реанімації кожен третій пацієнт на апараті ШВЛ. У три рази підвищують ризик реанімації діабет і зайва вага. Також наростає психічна епідемія.

"В основному всі, хто знаходиться в реанімації, лікувалися самостійно, коли вже стало зовсім погано, вони викликають "швидку" і приїжджають в лікарню з великим ураженням легень", - пояснює лікар.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 грудня в Україні лабораторно підтверджено 832 тис. 758 випадків коронавірусної хвороби, з них за добу 10 тис. 811.

На Дніпропетровщині - 45 752 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 28 797 жителів регіону одужали, 1 038 осіб померли.

За останню добу в області виявлено 712 нових випадків зараження.