На Дніпропетровщині СOVID-хворих прийматимуть ще дві лікарні

Ще два медзаклади Дніпропетровщини прийматимуть пацієнтів із СOVID-19 - МОЗ затвердив відповідне прохання департаменту охорони здоров'я ОДА.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

"Таким чином, станом на 4 грудня в Дніпропетровській області готові для прийому пацієнтів з коронавірусом в 28 закладах 4 703 ліжка, з них 26 закладів на 4 543 ліжка вже затверджено на державному рівні", - відзначили в облраді.

За оцінками спеціалістів, наразі загальна завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 в області становить 33,3%, а завантаженість ліжок пацієнтами у тому числі з підозрою на COVID-19 становить 52,0%.

В області наразі є1 427 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 1 402 пацієнтів мають пневмонію різного ступеню важкості, 14 – перебуває на апараті штучної вентиляції легень.

У пресслужбі облради зазначили, що на боротьбу з коронавірусом в обласному бюджеті передбачено понад 200 млн. грн. Ці кошти спрямовано на закупівлю медичного обладнання, засобів індивідуального захисту для медпрацівників, які перебувають у зоні найбільшого ризику. Також, передбачено закупівлю тестів на виявлення коронавірусу, портативних рентген-апаратів та дезінфікуючих засобів тощо.

На сьогоднішні придбано медичного обладнання та засобів індивідуального захисту на суму 143 570,9 тис. грн.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 787 891 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, за добу - 15 131.