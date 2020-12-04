У Тернополі в університетській лікарні розгорнули понад 100 COVID-ліжок

Понад сто ліжок підготували для хворих на коронавірус у лікарні Тернопільського національного медичного університету.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив головний лікар медзакладу Василь Бліхар.

«У корпусі, де зараз облаштовуємо для прийому хворих на коронавірус, підготували для них 105 ліжок, до яких під'єднуємо кисневі точки. Цей корпус через брак коштів не могли відремонтувати упродовж 4-х останніх років, але аграрії краю перерахували майже 2 млн грн, то ремонт пришвидшили і до кінця грудня запрацюємо на повну потужність», - сказав Бліхар.

За його словами, в оновленому корпусі лікуватимуть пацієнтів з гострою COVID-пневмонією або іншою супутньою симптоматикою. Буде тут й відділення інтенсивної терапії, де пацієнтам надаватимуть вентиляційну підтримку.

Нині в університетській лікарні для лікування хворих на коронавірус додатково перепрофілювали відділення ендокринології, пульмонології, гастроентерології та ревмокардіології.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі обласного

управління охорони здоров’я, нині на Тернопільщині працює 26 лікувальних установ, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною інфекцією.

У тимчасові госпіталі перепрофільовано п’ять лікувальних закладів. Ліжковий фонд, який використовується, а це – понад 1750 ліжок, поки що достатній, у резерві є ще майже 480 ліжок.

За даними обласного лабораторного центру, станом на сьогоднішній ранок на Тернопільщині з початку пандемії зафіксовано 29008 випадків COVID-19, 390 – летальних.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 787 891 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, за добу - 15 131.