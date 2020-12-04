Заблокована трибуна та зірвані двері: одеська облрада від ранку «воює»

У сесійній залі Одеської облради 9-у годину триває блокування трибуни: представники партій «Опозіційна платформа - За життя», «За майбутнє!» і Партії Шарія не дають можливості відкрити роботу першої сесії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не розблокуємо трибуну, поки ТВК не зареєструє всіх представників партії «За майбутнє!» , - заявив журналістам висуванець ОПЗЖ Олексій Кобильніков.

Такої самої позиції дотримуються й інші представники цієї політсили, а також партій«За майбутнє!» і Партії Шарія, які претендують на керівні посади в обласній раді.

Протистояння між групою представників проросійських політсил і висуванцями партій «Слуга народу», «Довіряй ділам», «Європейська солідарність» і «Батьківщина» посилилося наприкінці дня, коли Яна Фрейман, яка представляє Партію Шарія, несподівано порвала реєстраційний лист і таким чином зірвала реєстрацію учасників сесії. В ході штовханини також були зірвані з петель вхідні двері в сесійну залу.

На місце викликали наряд поліцейських, які зафіксували цей факт і незабаром залишили сесійну залу.

На думку представника «ЄС» Юрія Басюка, суть того, що відбувається полягає в тому, що невелика група людей "запізнилася з подачею документів і виявилася не зареєстрованою на даний момент". Він висловив припущення, що вони тягнули з реєстрацією, намагаючись тиснути на колег, щоб очолити ключові комісії, а після невдачі вирішили зірвати сесію.

Станом на 19-у годину блокування трибуни в сесійній залі триває.

Як повідомлялося, згідно з підсумками голосування на виборах депутатів Одеської обласної ради, 5-відсотковий бар'єр подолали місцеві організації 7-ми політпартій. Найбільшу кількість мандатів в оновленому складі отримала облорганізація партії «Опозіційна платформа - За життя» - 24. Представники «Слуги народу» в облраді можуть отримати 16 мандатів, «Довіряй ділам» - 11, «Європейської солідарності» - 10, «За майбутнє!» - 10, ВО «Батьківщини» - 7, Партії Шарія - 6.

Ффото, відео: Думская