Перша сесія Одеської облради досі не відкрилася - трибуну блокують ще зранку

В Одесі через дев'ятьох незареєстрованих своєчасно депутатів п'яту годину триває блокування сесії облради.

У тервиборчкомі пояснюють відсутність реєстрації 9-х представників партії "За майбутнє" тим, що вони запізно подали заяви про реєстрацію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Одеський облКВУ.

"Група депутатів трьох політичних сил заблокували трибуну президіума Одеської обласної ради через те, що територіальна виборча комісії не зареєструвала дев'ятьох представників партії «За майбутнє». Блокування ініціювали представники партії «За майбутнє», а на допомогу їм прийшли депутати з партій «Опозиційна платформа - За життя» та Партії Шарія. Серед блокувальників є також депутати ОПЗЖ з міськради", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що блокувальники вважають винуватцями зволікання з реєстрацією депутатів представників партії «Слуга народу», яка нібито "намагається таким чином добитися обрання потрібної їм людини головою облради".

У сесійній залі немає голови тервиборчкому, який мав би розпочати засідання.

У свою чергу, в тервиборчкомі пояснили, що "не встигли розглянути заяви, бо подали їх запізно, а сьогодні немає кворуму".

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Варто зазначити, що о 14 год. 50 хв. у сесійній залі виникла штовханина. А коли вона вщухла, представник ОПЗЖ Віталій Саутенков заявив з трибуни, що "голова комісії закрився в службовому кабінеті й не хоче заходити до зали. Я хочу, щоб ЗМІ зафіксували: це бажання захопити владу".

Ще через чверть години в залі було озвучено пропозицію про те, щоб лідери партосередків зібралися в кабінеті голови облдержадміністрації. А представник партії "За майбутнє" Олександр Урбанський запропонував перенести сесію на п'ять днів, поки не зареєструють депутатів від цієї політсили до облради.

Фото: bessarabia.ua