В Одесі згорів магазин депутатки міськради від Партії Шарія

В Одесі згорів магазин на вулиці Івана і Юрія Лип, який належить депутату Одеської міської ради від Партії Шарія Ганні Шабановій. Частину товарів пожежникам вдалося врятувати від знищення вогнем.

Про пожежу повідомила Шабанова в Facebook.

"Сьогодні вночі спалили мій магазин. Єдиний засіб заробітку для мене і мами - невелика справа, над якою я працювала з 98-го року", - зазначила Шабанова.

За її словами, зараз експертна група з'ясовує причини загоряння.

"Попередній висновок - підпал. Я пов'язую це з конфліктом, цькуванням і тиском, які намагаються розігнати в мережі вже кілька днів. Таких збігів не буває", - акцентувала депутат.

Шабанова додала, що три дні тому, в понеділок вранці, напали на її сусідку, яка схожа на неї - "теж білявка і носить червону курточку. Двоє людей в масках схопили її за горло, закрили рот і сказали:" Тільки пискни. Якщо не будеш робити те, що кажуть - твоєму бізнесу кінець ".

Вона уточнила, що навела "цитату зі свідчень (сусідки - ред.) слідчому. Тільки ані в неї, ані в її сім'ї немає ніякого бізнесу".

У пресслужбі ДСНС Одеської області повідомили, що про пожежу на вулиці Івана і Юрія Лип рятувальникам стало відомо о 04 годині 03 хв. 4 грудня.

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"Загоряння локалізували о 04 годині 19 хв. І загасили о 04 годині 25 хв. На площі 20 кв. метрів. вогонь знищив майно магазину, однак рятувальникам вдалося врятувати промислові товари на 500 тис. грн", - уточнили в облуправлінні ДСНС.

Як відомо, до складу фракції Партії Шарія в міськраді входять шість депутатів.