Трагедія у лікарні Жовкви: Комісія каже, що лікарі спрацювали правильно
Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЛОДА.
«Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення», - розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.
В облдержадміністрації переконують, що до власника лікарні, а саме Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.
Також у ЛОДА кажуть, що далі департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим.
«За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії», — каже голова комісії Андрій Голдун.
Як повідомляв Укрінформ, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні, що на Львівщині.
Відомо, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті — дихальна недостатність.