Смерть двох пацієнтів на ШВЛ: комісія пропонує звільнити керівника Жовківської лікарні
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.
«Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії, адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення», - розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.
Були відібрані пояснення у медичних працівників, які були на момент події у лікарні та представників адміністрації.
Відповідно, на власника медзакладу, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.
«Робота департаменту на цьому не завершиться. Департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії», - наголосив голова комісії Андрій Голдун.
На даний момент директор Жовківської ЦРЛ та голова районної ради знаходяться на лікарняному.
Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада в Жовківській ЦРЛ, було відключення електропостачання з 17:50 год до 19:10 год, в реанімаційному відділенні померли двоє пацієнтів із COVID-19, які були підключені до апаратів ШВЛ.