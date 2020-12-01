Смерть двох пацієнтів на ШВЛ: комісія пропонує звільнити керівника Жовківської лікарні

За висновками комісії, смерть двох пацієнтів у Жовківській центральній районній лікарні сталася через бездіяльність адміністрації медзакладу. Львівська ОДА підготувала лист про звільнення керівника.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії, адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення», - розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Були відібрані пояснення у медичних працівників, які були на момент події у лікарні та представників адміністрації.

Відповідно, на власника медзакладу, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

«Робота департаменту на цьому не завершиться. Департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії», - наголосив голова комісії Андрій Голдун.

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На даний момент директор Жовківської ЦРЛ та голова районної ради знаходяться на лікарняному.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада в Жовківській ЦРЛ, було відключення електропостачання з 17:50 год до 19:10 год, в реанімаційному відділенні померли двоє пацієнтів із COVID-19, які були підключені до апаратів ШВЛ.