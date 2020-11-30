ДТП на «острівці безпеки» у Харкові: суд залишив громадянина Єгипту під арештом

Апеляційний суд залишив під арештом громадянина Єгипту, підозрюваного у скоєнні ДТП на "острівці безпеки" у центрі Харковаму, внаслідок якої троє людей були госпіталізовані.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла речниця Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко.

"Колегія суддів під головуванням судді Сергія Шабельнікова постановила ухвалу слідчого судді залишити без змін, а апеляцію адвоката - без задоволення", - зазначила вона.

За словами Бондаренко, захисник просив скасувати ухвалу слідчого судді щодо арешту його підзахисного і розглянути питання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт та як альтернативу визначити інший розмір застави.

"Водночас прокурор вважає ухвалу суду першої інстанції законною і обгрунтованою. Представник потерпілих також заперечував проти задоволення апеляції", - зауважила речниця суду.

Вона уточнила, що підозрюваного, громадянина Єгипту, в залі суду не було. "Питання про його обов'язкову участь у засіданні не ставилося, хоча перекладач допущений до участі у суді", - додала Бондаренко.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада на перехресті проспекта Науки та вулиці Космічної у Шевченківському районі Харкова водій автомобіля Volkswagen Passat скоїв наїзд на 4 людей, які на "острівці безпеки" чекали зеленого сигналу світлофора. Троє потерпілих, включаючи 9-річного хлопчика, були госпіталізовані з травмами, ще одна жінка від госпіталізації відмовилася.

Водія, громадянина Єгипту, затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

9 листопада Київський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 10,5 млн грн.

Фото: 24 канал