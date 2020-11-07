Водій, який збив чотирьох осіб у Харкові, гнав 120 кілометрів - перший віцемер

Водій, який збив чотирьох пішоходів на "острівці безпеки" на проспекті Науки в Харкові, їхав зі швидкістю близько 120 км\год.

Про це написав у Фейсбуці перший віцемер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Укрінформ.

"Зі швидкістю 120 кілометрів, прямо зі смуги, що призначена для повороту наліво, водій "Фольксвагена" наїхав на "острівець безпеки" на розі проспекту Науки і Космічної, збив чотирьох осіб, у тому числі дитину", - написав Терехов.

Він, за його словами, звернувся до поліції з проханням перевірити, чи були це перегони.

"Якщо так, то другий учасник цього "змагання" теж повинен нести відповідальність", - додав віце-мер.

За його словами, винуватець трагедії вже потрапляв до поля зору поліції: "У 2018 році під заставу в 105 тис. гривень його було випущено за різанину".

"Упевнений, що суспільна увага до події має бути дуже пильною. У нас вже був випадок, коли мароканець, який збив дівчину на пішохідному переході по вулиці Пушкінській, на наступний день після події вилетів до Стамбула. Впевнений, що поліція і суди зробили з цього висновки і не дозволять сховатися від правосуддя сьогоднішньому винуватцю ДТП. Я, як харків'янин, як перший заступник Харківського міського голови, зроблю все, щоб не допустити подібного сценарію розвитку подій". - підкреслив Ігор Терехов.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада близько 16:10 22-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували на "острівці безпеки". В результаті ДТП постраждали троє осіб: 48-річний чоловік, дев'ятирічний хлопчик і жінка у віці близько 50 років. Їх доправили до міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Фото: Національна поліція