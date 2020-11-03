Уряд хоче зменшити час реагування на ДТП до 5-10 хвилин - Криклій

У рамках впровадження Стратегії з безпеки дорожнього руху Мінінфраструктури має на меті скоротити час реагування на ДТП до 5-10 хвилин.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він зазначив, що завдяки аварійно-рятувальним автівкам які Мінінфраструктури передало Державній службі з надзвичайних ситуацій час реагування на ДТП вже скоротився з 32 до 12 хв.

"Аварійно-рятувальні автівки, які ми днями передавали ДСНС (їх буде 139 у підсумку) пригодилися вже першого ж дня. Якраз на Київщині сталося масштабне ДТП з 8 постраждалими. Зазвичай на такі події реагували довго і частина людей гинули. А цього разу двоє госпіталізовані, всі живі завдяки саме цій аварійно-рятувальній машині, за допомогою якої досить швидко і безпечно евакуювали постраждалих. В автівках є спеціальне обладнання, щоб розрізати метал, виймати людей, накладати фіксуючі елементи на шию та кінцівки і взагалі надавати першу домедичну допомогу. Навіть дефібрилятор є", - розповів міністр.

За словами Криклія, цьогоріч Фонд безпеки дорожнього руху вперше використовується ефективно - всі його заходи виконані на 90%, на 100% оголошені тендерні процедури, які планують завершити до кінця року.

Міністр також зауважив, що завдяки встановленим камерам для фото- та відеофіксації порушень ПДР вдалось 4,5 рази зменшилась кількість порушень на локаціях, які раніше були дуже аварійними.

"У нас були побоювання, що ініціатива сприйметься негативно. У 2005-2010 роках вже були спроби запустити автоматичну фіксацію порушень на дорогах, але штрафи масово оскаржували і система себе дискредитувала. Розробляючи нову (а я ще навіть в МІУ тоді не працював), намагалися врахувати абсолютно всі ризики, щоб бази для оскаржень не лишалось. Зокрема, розмежували поняття власника і відповідального користувача, щоб не було плутанини, на кого накладати штрафні санкції. Результатом поки задоволені – потоку оскаржень немає, адже передбачена купа запобіжників, закон вийшов фундаментальний", - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 21 жовтня схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року, реалізація якої спрямована на наближення національних показників безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури, зменшення ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму та запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення.

Система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювала в Києві та області 1 червня 2020 року.