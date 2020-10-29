Потенційним інвесторам презентували 6 українських доріг - Криклій

В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство (ДПП) на 6 ділянках доріг, які презентували сьогодні потенційним інвесторам.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграмі.

«6 ділянок доріг, відібраних для потенційних пілотних проєктів ДПП, будуть реалізовані в рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі... Спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC презентували їх сьогодні 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів», - написав він.

Криклій уточнив, що йдеться про дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль-Полтава (М-03); Херсон-Миколаїв (М-14); Київ-Житомир-Рівне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За його словами, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.

«ДПП - це не про платні автошляхи, а про «дороги в розстрочку», коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави. Це вигідно усім», - наголосив міністр.