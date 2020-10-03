Кілометр будівництва автомагістралі Дніпро - Решетилівка коштував 150 мільйонів – Криклій

150 мільйонів гривень коштувало будівництво одного кілометра автомагістралі Н-31 Дніпро - Решетилівка.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "ДОМ", називаючи вартість одного кілометра доріг в Україні.

"Така знакова дорога для сходу - це "дорога життя" Запоріжжя - Маріуполь. Там кілометр коштував близько 19 млн гривень", - сказав міністр.

Він зазначив, що є ділянки такі, наприклад, на трасі Дніпро - Решетилівка - з технічними спорудами, різними мостопереходами, "плюс там бетонна дорога - вона дорожча сама по собі".

"Якщо брати в перерахунку, враховувати важкі розв'язки та інші технічні особливості, вартість за кілометр може доходити до 150-160 мільйонів гривень. Але це рідкісні ділянки, насправді таких ділянок зовсім небагато", - зазначив міністр в ефірі телеканалу "ДОМ".