Кілометр будівництва автомагістралі Дніпро - Решетилівка коштував 150 мільйонів – Криклій
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "ДОМ", називаючи вартість одного кілометра доріг в Україні.
"Така знакова дорога для сходу - це "дорога життя" Запоріжжя - Маріуполь. Там кілометр коштував близько 19 млн гривень", - сказав міністр.
Він зазначив, що є ділянки такі, наприклад, на трасі Дніпро - Решетилівка - з технічними спорудами, різними мостопереходами, "плюс там бетонна дорога - вона дорожча сама по собі".
"Якщо брати в перерахунку, враховувати важкі розв'язки та інші технічні особливості, вартість за кілометр може доходити до 150-160 мільйонів гривень. Але це рідкісні ділянки, насправді таких ділянок зовсім небагато", - зазначив міністр в ефірі телеканалу "ДОМ".