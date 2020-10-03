На ремонт доріг Донеччини освоїли близько 70% виділених грошей

На Донеччині на ремонт автомобільних доріг вже освоєно 68,4% коштів, виділених цьогоріч області з Державного бюджету за програмою «Велике будівництво».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив журналістам у Краматорську голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

«З Держбюджету будо виділено 1 млрд 42 млн грн субвенції на початок року по розподілу на Донецьку область. Зараз освоєно 68,35%», - сказав він, відповідаючи на питання про ремонт автодоріг у регіоні.

Очільник області додав, що з обласного бюджету в цьому році було додатково виділено 365 млн грн на під’їзні дороги.

Він запевнив, що до листопада всі кошти, виділені на ремонт доріг, будуть освоєні на 100%, та підкреслив, що при цьому якість робіт буде гарантовано.

«До листопада, до того періоду, коли за погодними умовами це можна робити, все зробимо на 100%. Тому що просто зробити картинку, зняти верхній шар і потім не вводити в експлуатацію, такого робитися не буде. Якість буде», - сказав Кириленко.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.