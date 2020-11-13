У Харкові з’явився новий свідок ДТП на "острівці безпеки" – поліція

У кримінальному провадженні за фактом ДТП на проспекті Науки у Харкові з’явився новий свідок.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександр Умніков, під час роботи із відеозаписами з’ясувалося, що одночасно з транспортним засобом затриманого, який пересувався по проспекту Науки в напрямку вулиці Бакуліна, у середній смузі руху прямував автомобіль "Volkswagen Jetta". На перехресті проспекту Науки та вулиці Бакуліна водій почав здійснювати маневр ліворуч у ліву смугу руху, де їхав "Volkswagen Passat", після чого і сталася аварія.

На даний час встановлений водій автомобіля "Volkswagen Jetta". Це харків’янин 1998 року народження. Він допитаний у даному кримінальному провадженні як свідок. Наразі його автомобіль вилучений, оглянутий та поміщений на спеціальний майданчик ГУНП в Харківській області.

Встановити, чи причетний водій автомобіля "Volkswagen Jetta" до вказаної аварії, можливо буде лише після проведення слідчими відповідних слідчих дій, а також експертних досліджень (комплексної автотехнічної та фоноскопічної експертиз).

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної у Харкові 22-річний водій автомобіля "Volkswagen" наїхав на групу пішоходів, які знаходилися на "острівці безпеки" в очікуванні зеленого світла світлофору.

Троє потерпілих, серед яких 10-річний хлопчик, були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

9 листопада Київський райсуд Хароква заарештував підозрюваного - це громадянин Єгіпту - із правом внесення застави у розмірі 10 млн 510 тис. грн. На суді підозрюваний заявив, що його "подрізала" інша іномарка, що стало причиною ДТП.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України з санкцією і тюремного ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.