ДТП у центрі Харкова: захист оскаржує арешт водія та суму застави

Адвокат водія, який 7 листопада збив чотирьох людей на "острівці безпеки" у центрі Харкова, подав апеляцію на його арешт, а також оскаржує розмір призначеної застави.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла речниця Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко.

"Адвокат громадянина Єгипту подав апеляційну скаргу щодо обраного судом для його підзахисного запобіжного заходу у вигляді арешту з правом на заставу розміром 10,5 млн грн", - повідомила Бондаренко.

За її словами, апеляційну скаргу зареєстровано: "Призначено колегію суддів. Головуючий - Сергій Шабельніков, судді - Ольга Кружиліна та Микола Савенко. Дату засідання суду ще не призначено".

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада Київський райсуд Харкова призначив водієві авто Volkswagen, який 7 листопада збив чотирьох пішоходів на проспекті Науки, арешт на 60 діб із заставою 10 млн 510 тис. грн.

Захист просив обрати 22-річному чоловіку нічний домашній арешт, оскільки він розкаюється у скоєному та готовий відшкодувати всі збитки. На суді він пояснював причину ДТП тим, що його "підрізала" інша машина.

7 листопада близько 16:10 водій Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на пішоходів, які перебували на "острівці безпеки" на проспекті Науки у Харкові. Трьох постраждалих, серед яких дев'ятирічний хлопчик, забрали до лікарні. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася.

8 листопада водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.