ДТП у центрі Харкова: захист оскаржує арешт водія та суму застави
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла речниця Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко.
"Адвокат громадянина Єгипту подав апеляційну скаргу щодо обраного судом для його підзахисного запобіжного заходу у вигляді арешту з правом на заставу розміром 10,5 млн грн", - повідомила Бондаренко.
За її словами, апеляційну скаргу зареєстровано: "Призначено колегію суддів. Головуючий - Сергій Шабельніков, судді - Ольга Кружиліна та Микола Савенко. Дату засідання суду ще не призначено".
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада Київський райсуд Харкова призначив водієві авто Volkswagen, який 7 листопада збив чотирьох пішоходів на проспекті Науки, арешт на 60 діб із заставою 10 млн 510 тис. грн.
Захист просив обрати 22-річному чоловіку нічний домашній арешт, оскільки він розкаюється у скоєному та готовий відшкодувати всі збитки. На суді він пояснював причину ДТП тим, що його "підрізала" інша машина.
7 листопада близько 16:10 водій Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на пішоходів, які перебували на "острівці безпеки" на проспекті Науки у Харкові. Трьох постраждалих, серед яких дев'ятирічний хлопчик, забрали до лікарні. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася.
8 листопада водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.