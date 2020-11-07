У Харкові Volkswagen збив пішоходів, є постраждалі

У Харкові водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Три особи, серед них - дев'ятирічний хлопчик, госпіталізовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Харківської області.

"За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які перебували на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років, доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - зазначається у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Науки надійшло до поліції 7 листопада близько 16:10.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції.

Наразі огляд місця події триває, поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Фото: Національна поліція