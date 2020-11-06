ДТП у Харкові: авто відкинуло на зупинку, є постраждалі

У Московському районі Харкова внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждало п'ятеро людей.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Укрінформ.

"Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Honda Civic, який рухався по головній дорозі, з Suzuki Grand Vitara, який виїжджав з придомової території. Від удару Honda Civic відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнали 28-річний водій і четверо пасажирів Honda Civic, вони доправлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Водночас 79-річний водій Suzuki Grand Vitara від госпіталізації відмовився.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.