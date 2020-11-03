У Вінниці в ДТП за участі маршрутного таксі постраждали п’ятеро людей

У Вінниці у вівторок, 3 листопада, в ДТП за участі маршрутного таксі постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 3 листопада, близько 07.30 год. по вулиці Г. Успенського у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та автомобіля Mitsubishi. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції. Внаслідок автопригоди травмувались водії транспортних засобів та троє пасажирів маршрутного таксі», - йдеться у повідомленні.

Потерпілих доставлено до медичного закладу.

За попередньою інформацією слідства, водій іномарки виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з маршруткою.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання - до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.