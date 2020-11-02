Винуватець ДТП під Києвом, в якій загинула майже вся родина, отримав 10 років в’язниці

Водій Mercedes-Benz отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за ДТП, у якому загинула сім’я - двоє дітей і двоє дорослих.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

“До покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих”. - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд у повному обсязі підтримав позицію прокурора та засудив обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавлено права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Як повідомлялося, смертельна автопригода, у якій загинуло четверо людей, сталася 12 липня 2020 року на Столичному шосе.

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson. Унаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі Hyundai Tucson. Водій, його дружина та їхня малолітня донька померли на місці. Двоє хлопчиків були госпіталізовані, однак один з них помер по дорозі в лікарню.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Свою вину він визнав повністю.