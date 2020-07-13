Смертельна ДТП під Києвом: п’яний водій Mersedes не мав при собі прав

Чоловік, якого затримали після ДТП під Києвом, в якій загинули 4 особи, в тому числі 2 дитини, на момент інциденту не мав при собі водійських прав.

Про це у Facebook написав директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

«Правопорушник окрім того, що був п’яний як чіп, під час ДТП взагалі не мав при собі водійських прав. Власниця автомобіля Мерседес Бенц ML заявила про незаконне заволодіння її автівкою. Чи це так було насправді - з’ясовуватиме слідство», - написав директор Департаменту комунікацій МВС.

Шевченко також повідомив, що цього чоловіка звуть Антон Ж. (раніше ЗМІ повідомляли, що його ім’я – Антон Желеп - ред.), і що йому повідомлено про підозру.

Директор Департаменту комунікацій МВС також нагадав, що для цього чоловіка у суді проситимуть арешт без права на заставу.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, прокуратура 14 липня направить до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без права на заставу для водія, який скоїв ДТП із 4 загиблими під Києвом.

«Винуватцю страшної ДТП, в якій загинула сім'я (батько, мати та двоє дітей) сьогодні повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. Також йому вручили клопотання про обрання безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та допитали у якості підозрюваного», - написала Максимець.

Вона додала, що до Шевченківського райсуду Києва клопотання буде скеровано "завтра зранку", тож і розгляд очікується теж завтра.

За словами Максимець, правоохоронці з’ясували, що з 2007 року цей чоловік неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності, у тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання.

Раніше сталося відомо, що водію, який скоїв масштабну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 12 липняводій автомобіля Мercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у нетверезому стані, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.

Водій та двоє пасажирів Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер дорогою в лікарню. Стан другого хлопчика - стабільно тяжкий.

За результатами тестування приладом «DRAGER» у водія Мercedes-Benz визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

Фото: прокуратура міста Києва