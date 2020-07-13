Смертельна ДТП під Києвом: водію Мercedes повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру водію, який скоїв ДТП із 4 загиблими під Києвом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокуратури м. Києва водію, що скоїв масштабну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 12 липня 2019 року водій авто Мercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у нетверезому стані, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з авто, яке рухалося рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомо Hyundai Tucson.

У ДТП водій та двоє пасажирів авто Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню. Стан другого хлопчика - стабільно важкий.

За результатами тестування приладом «DRAGER» у водія визначено вміст алкоголю 1.32 проміле.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції у м. Києві.

Як повідомлялося, у ДТП, що трапилася напередодні у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна людина постраждала.

Фото: Нацполіція