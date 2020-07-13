Смертельна ДТП під Києвом: водію Mercedes "світить" до 10 років

Водія, який 12 липня спричинив смертельну ДТП із 4 загиблими на Столичному шосе під Києвом, затримано.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, що сталася на Столичному шосе, внаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей”, - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 12 липня приблизно о 17 год. 22 хв водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався по проїзній частині Столичного шосе з боку с. Козин в напрямку вул. Матеюка.

Не впоравшись з керуванням водій допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz 311CDI, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai Tucson.

Внаслідок зіткнення постраждали 5 людей, що їхали в автомобілі Hyundai. Водій та двоє його пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані, один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню, за життя іншого борються лікарі.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.

Водія Mercedes-Benz. GL 250D затримано в порядку ст. 208 КПК України. За результатами тестування приладом DRAGER у водія визначено вміст алкоголю 1.32 проміле.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві.

Раніше у Facebook-спільноті «Київ оперативний» було розміщено інформацію, що винуватець цієї ДТП - Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 року народження, громадянин України, і що він викрав авто Mersedes, за кермом якого вчинив ДТП, у власника дачі, на якій працював.

Як повідомили Укрінформу повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, «на даний час не можемо (підтвердити інформацію про водія – ред.), ми перевіряємо».

«В рамках досудового слідства буде все встановлено, з’ясовано», - додали у пресслужбі столичної поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у ДТП, що трапилася напередодні у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна людина постраждала. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП.