Зеленський прокоментував законопроєкт про покарання за “п’яні” ДТП

Зеленський прокоментував законопроєкт про покарання за “п’яні” ДТП

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вважає надзвичайно важливим законопроєкт, який наразі знаходиться на розгляді парламенту, щодо посилення відповідальності водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба глави держави.

«ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроєкт (№ 2695 — ред.) надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця», – наголосив Президент.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінформував, що на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

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Зазначається, що законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

У МВС переконані, що ухвалення цього законопроєкту також сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП.

В ОП додали, що терміновість ухвалення вказаного законопроєкту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.

Крім того, на нараді в Президента повідомили, що уряд ухвалив рішення щодо депортації восьми іноземців, які минулого тижня влаштували стрілянину в центрі Києва.

Як повідомлялося, у ДТП, що трапилася 12 липня у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна людина постраждала. За даними ЗМІ, винуватець аварії, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, раніше вже був засуджений за смертельне ДТП.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mersedes здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

Унаслідок події водій та пасажири автомобіля Hyundai, серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доправили до лікарняного закладу для надання меддопомоги.

У поліції уточнили, що 39-річного водія автомобіля Mersedes затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в лікарні.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї смертельної ДТП.

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