Зеленський прокоментував законопроєкт про покарання за “п’яні” ДТП

Президент України Володимир Зеленський вважає надзвичайно важливим законопроєкт, який наразі знаходиться на розгляді парламенту, щодо посилення відповідальності водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба глави держави.

«ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроєкт (№ 2695 — ред.) надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця», – наголосив Президент.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінформував, що на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Зазначається, що законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

У МВС переконані, що ухвалення цього законопроєкту також сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП.

В ОП додали, що терміновість ухвалення вказаного законопроєкту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.

Крім того, на нараді в Президента повідомили, що уряд ухвалив рішення щодо депортації восьми іноземців, які минулого тижня влаштували стрілянину в центрі Києва.

Як повідомлялося, у ДТП, що трапилася 12 липня у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна людина постраждала. За даними ЗМІ, винуватець аварії, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, раніше вже був засуджений за смертельне ДТП.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mersedes здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

Унаслідок події водій та пасажири автомобіля Hyundai, серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доправили до лікарняного закладу для надання меддопомоги.

У поліції уточнили, що 39-річного водія автомобіля Mersedes затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в лікарні.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї смертельної ДТП.