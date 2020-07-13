Смертельна ДТП у Києві свідчить, що п'яних водіїв треба карати ще суворіше - Ткаченко

Смертельна ДТП в Києві, внаслідок якої загинули чотири людини, актуалізує необхідність посилення відповідальності за кермування у нетверезому стані.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

"Ця трагедія знов ставить питання посилення відповідальності за перебування за кермом у стані сп’яніння. Покарання за це має бути суворим. Дуже суворим. Інакше статистика жертв п’яних водіїв буде ще страшнішою, ніж зараз", - написав Ткаченко.

Він нагадав, що четверо членів однієї родини загинули внаслідок ДТП на Старообухівській трасі під Києвом, зокрема, дівчинка 8-ми та хлопчик 10-років.

"За кермом Мерседесу, якій вилетів на зустрічку і зіштовхнувся з Hyundai, перебував чоловік, який 10 років тому скоїв схожий злочин, за що відсидів термін у в'язниці", - зазначив міністр.

Він додав, що водій Мерседесу був п’яним, ще й з ознаками наркотичного сп'яніння.

Як повідомлялося, у ДТП, що трапилася 12 липня у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна людина постраждала. За даними ЗМІ, винуватець аварії, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, раніше вже був засуджений за смертельне ДТП.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mersedes здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

Унаслідок події водій та пасажири автомобіля Hyundai, серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили до лікарняного закладу для надання меддопомоги.

В поліції уточнили, що 39-річного водія автомобіля Mersedes затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в лікарні.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї смертельної ДТП.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні посилили покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані.

Це передбачає закон № 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", який набув чинності 1 липня.

Закон передбачає, що 1 липня 2020 вступає у дію інститут кримінальних проступків. Серед іншого, закон доповнює Кримінальний кодекс статтею 286-1, яка посилює відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також за передачу керування транспортного засобу особі, що перебуває в такому стані.Такі діяння караються штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тисяч до 34 тисяч гривень) з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.