Смертельна ДТП у Києві з дітьми: водія Mersedes затримали

Столичні поліцейські встановлюють обставини недільної ДТП на Столичному шосе, внаслідок якої загинуло 4 особи, у тому числі 2 дітей.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що у неділю о 17:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на Столичному шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, екіпажі патрульної поліції та лікарі.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mersedes здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

Унаслідок події водій та пасажири автомобіля Hyundai, серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили до лікарняного закладу для надання меддопомоги.

В поліції уточнили, що 39-річного водія автомобіля Mersedes затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в лікарні.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї смертельної ДТП.

Як повідомлялося, у ДТП, що трапилася напередодні у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна людина постраждала.