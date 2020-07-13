Смертельна ДТП у Києві: четверо загиблих, серед них двоє дітей

У ДТП, що трапилася напередодні у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна людина постраждала.

Про це повідомляє ДСНС.

“12 липня о 17 год. 25 хв. у Голосіївському районі сталося ДТП за участю 2 легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 4 особи (з них 2 дитини 2008 та 2010 р.н.) та постраждала 1 особа, яку з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС для деблокації залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Як повідомляв Укрінформ, увечері в неділю на Старообухівському шоссе на Київщині в ДТП загинула сім‘я: батько, мати, дочка та син. Ще один син знаходиться у лікарні. За даними ЗМІ, винуватець аварії, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, раніше вже був засуджений за смертельне ДТП.