Кількість жертв ДТП на Київщині зросла до чотирьох - ЗМІ

Кількість жертв автокатастрофи, що сталася ввечері в неділю на Київщині, зросла до чотирьох. За даними ЗМІ, винуватець раніше вже був засуджений за смертельне ДТП.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

«Загинула сім‘я: батько, мати, дочка та син. Ще один син знаходиться у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Портал вказує, що за кермом автомобіля Mercedes, який спричинив аварію, перебував чоловік у стані алкогольного сп’яніння - драгер показав 1,3 проміле.

За інформацією ЗМІ, він працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автівку було подано у розшук як викрадену.

Також зазначається, що раніше підозрюваний «вже вбив жінку таким самим чином. Відбув покарання і вийшов».

Як повідомлялося, у Козині Київської області лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Три особи загинули на місці ДТП.