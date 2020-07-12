Лобове зіткнення на Київщині: троє загиблих
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Укрінформ
У Козині Київської області лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Три особи загинули на місці ДТП. Четвертого потерпілого намагаються врятувати медики.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Зіткнулися два автомобілі, один викинуло на узбіччя в паркан. Вся дорога усипана уламками. Потерпілих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках. Троє загиблих", - йдеться в повідомленні.
За даними ТСН, медики намагаються врятувати ще одного потерпілого.
На місці аварії працюють бригади швидкої, рятувальники ДСНС і патрульна поліція.