Лобове зіткнення на Київщині: троє загиблих

У Козині Київської області лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Три особи загинули на місці ДТП. Четвертого потерпілого намагаються врятувати медики.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Зіткнулися два автомобілі, один викинуло на узбіччя в паркан. Вся дорога усипана уламками. Потерпілих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках. Троє загиблих", - йдеться в повідомленні.

За даними ТСН, медики намагаються врятувати ще одного потерпілого.

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На місці аварії працюють бригади швидкої, рятувальники ДСНС і патрульна поліція.