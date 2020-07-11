На Львівщині зіткнулися 4 авто: є загиблі та постраждалі

У Львівській області внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинула одна людина, ще троє постраждали.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС на Львівщині у Facebook.

«10 липня о 11:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу с. Чишки Пустомитівського району відбулося зіткнення 4-ох автомобілів, а саме: вантажного автомобіля Renault, автомобіля Dodge, автомобіля Mersedes-Benz та бетонозмішувача DAF», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Mersedes-Benz. Водія Renault із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у лікарню, водій автомобілів Dodge та DAF від госпіталізації відмовились.

Також зазначається, що пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного обладнання проводились роботи із деблокування загиблого з автомобіля.

Фото: ДСНС