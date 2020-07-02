У Польщі зіткнулися дві вантажівки й автобус: понад 30 постраждалих

У населеному пункті Богуславіце Сілезького воєводства на півдні Польщі зіткнулися два вантажні автомобілі й автобус, який перевозив іноземців.

В результаті постраждало понад 30 осіб, щонайменше шестеро з них направлено до лікарень, інформує tvn24.pl.

Автокатастрофа сталася на дорозі національного значення №1, яку перероблено під стандарти автомагістралі, близько 15-ї години за київським часом.

“Ми встановлюємо причини надзвичайної події. Станом на зараз усі служби зосереджуються на тому, щоб надати допомогу постраждалим”,- повідомила речниця поліції у місті Ченстохова Сабіна Хира.

За її словами, в результаті зіткнення вантажівки загорілися. На місце події вилетіли чотири гелікоптери та багато автомобілів швидкої допомоги.

Дорога в цьому місці цілковито заблокована.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска, постраждали 32 особи, але немає інформації про загиблих. Найбільш постраждалі направляються до лікарень гелікоптерами швидкої допомоги.

Як інформує Onet.pl, в автобусі було близько 40 осіб, зокрема й іноземці.

Станом на зараз не підтверджено, чи серед постраждалих є українці.

Одна з вантажівок згоріла повністю. Вона перевозила небезпечну субстанцію.

Фото: tvn24.pl