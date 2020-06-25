На Харківщині колона військових автомобілів скоїла ДТП, є постраждалі

Поліція Харківщини з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю військових автомобілів, в якій постраждали двоє людей.

Аварія сталася 25 червня близько 15:40 на кільцевій автодорозі поблизу села Хролі Харківського району, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«Слідчо-оперативна група встановила, що на вказаній автодорозі рухались колоною три нові військові автомобілі «Новатор» без номерних знаків. Останній в колоні транспортний засіб не додержався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, в свою чергу, зіштовхнувся з автомобілем, який рухався першим в колоні. Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Golf», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії 19-річний водій і 20-річний пасажир мікроавтобуса отримали травми. Постраждалих доставили до Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація про подію зареєстрована в Липецькому відділенні поліції. Всі обставини з'ясовуються.