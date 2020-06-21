На Дніпропетровщині у ДТП загинуло троє осіб, серед яких дитина

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Дніпропетровській області загинуло три особи, з них одна дитина та постраждало четверо осіб, з них дві дитини.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

"По прибуттю рятувальників до місця події попередньо встановлено, що з вантажним автомобілем DAF, що здійснював маневр розвертання, на великій швидкості зіткнувся легковий автомобіль NISSAN Maxima, в салоні якого перебувало семеро осіб, з них троє дітей. У вантажному автомобілі знаходився водій. Унаслідок зіткнення загинуло три особи, з них одна дитина: двоє чоловіків та дівчинка. Постраждало чотири особи, з них дві дитини: дві жінки та два хлопчики", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у Солонянському районі на 429 км автошляху Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, надійшло 20 червня о 22:08.

За вказаною адресою негайно було направлено чергове відділення 58-ої державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону Спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Рятувальники уточнюють, що постраждалих з попередніми діагнозами політравми у важкому стані госпіталізовано: дітей – до Обласної дитячої клінічної лікарні, дорослих – до Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.

За допомогою гідравлічного інструменту тіла двох чоловіків деблоковано з понівеченого автомобіля.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.