В Запоріжжі внаслідок ДТП загинули дві людини, одне авто загорілось

В Дніпровському районі Запоріжжя зіткнулись два автомобілі: в результаті аварії дві людини загинули, одна - госпіталізована до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Запорізькій області.

"Під час огляду місця події встановлено, що водій автомобіля Daewoo Sens, місцевий мешканець 1995 року народження, рухаючись по вулиці Хортицьке шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем Geely під керуванням чоловіка 1985 року народження", - повідомили правоохоронці.

Внаслідок аварії обидва водія від отриманих травм загинули на місці події, жінка-пасажир автомобіля Geely, мешканка міста Запоріжжя 1986 року народження, з численними тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні.

Після зіткнення транспортних засобів відбулось загоряння автомобіля Daewoo Sens.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.