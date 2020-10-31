Страшна ДТП на Хрещатику: Назаренка відправили під цілодобовий домашній арешт
Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Адвокат підозрюваного Юрій Мартиненко додав, що сторона захисту цілком задоволена рішенням суду.
Як повідомляв Укрінформ, смертельна ДТП на майдані Незалежності у Києві сталася 30 жовтня близько 16 години. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив декілька авто.
Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще троє людей зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалось в інші машини. В одній із машин була сім’я з 5-місячною дитиною.