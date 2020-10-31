Страшна ДТП на Хрещатику: Назаренка відправили під цілодобовий домашній арешт

Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на Хрещатику Юрію Назаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів - до 30 грудня.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Адвокат підозрюваного Юрій Мартиненко додав, що сторона захисту цілком задоволена рішенням суду.

Як повідомляв Укрінформ, смертельна ДТП на майдані Незалежності у Києві сталася 30 жовтня близько 16 години. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив декілька авто.

Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще троє людей зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалось в інші машини. В одній із машин була сім’я з 5-місячною дитиною.