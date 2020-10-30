На Хрещатику іномарка в'їхала в людей на зупинці, є загиблі

На вулиці Хрещатик у Києві водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту: загинули двоє осіб та кілька людей отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

"Сьогодні, близько 16-ї години до столичної поліції по спецлінії "102" надійшла інформація про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вул. Хрещатик. За викликом негайно виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП. Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомлення.

Як зазначається, на місці працює слідчо-оперативна група та з’ясовує усі обставини і причини цієї смертельної ДТП. Наразі поліцейські спілкуються із 66-річним водієм транспортного засобу, що скоїв наїзд на людей, та перевіряють його на стан сп’яніння.

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Деталі: https://t.co/mUOUfmAxpc pic.twitter.com/WMtDjEAr67 — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) October 30, 2020 "Подія зареєстрована належним чином, проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких буде надана правова кваліфікація даній події", - додали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві маршрутний автобус зніс намет з продуктами, є постраждалі. За інформацією поліції Києва, у результаті цієї події травмувалися дві особи та одна особа загинула на місці ДТП.

Фото Володимира Ільченка