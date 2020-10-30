На Хрещатику іномарка в'їхала в людей на зупинці, є загиблі
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
"Сьогодні, близько 16-ї години до столичної поліції по спецлінії "102" надійшла інформація про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вул. Хрещатик. За викликом негайно виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП. Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомлення.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві маршрутний автобус зніс намет з продуктами, є постраждалі. За інформацією поліції Києва, у результаті цієї події травмувалися дві особи та одна особа загинула на місці ДТП.
Фото Володимира Ільченка