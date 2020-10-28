У Києві на Видубичах автобус зніс намет з продуктами, є жертви

У Києві, поблизу метро Видубичі, маршрутний автобус зніс намет з продуктами, є постраждалі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Київ Оперативний.

"Щойно на Видубичах маршрутний автобус на повній швидкості зніс намет з продуктами, збив стовп. Під автобусом опинилася жінка. Витягли, наче жива", - зазначається у повідомленні.

У Києві автобус зніс намет з продуктами//Фото: Київ Оперативний

В іншому пості уточнюється і кількість постраждалих: "Внаслідок наїзду автобуса на людей, двох жінок госпіталізовано. Врятувати життя чоловіку не вдалося. Він загинув на місці. Правоохоронці кажуть, що ДТП сталася через те, що у водія автобуса не спрацювали гальма".

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За словами очевидців ДТП, водій влаштував перегони з іншим водієм автобуса.

Як зазначили у Відділі комунікації поліції Києва, за попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ, у результаті чого травмувалися дві особи та одна особа загинула на місці пригоди.

Правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють обставини й причини ДТП.

Подія зареєстрована належним чином, проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких події буде надана правова кваліфікація.