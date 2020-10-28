На Херсонщині фура злетіла з траси у канал

На Херсонщині на трасі Одеса - Мелітополь у Каховському районі з траси у канал злетіла фура.

Про це 28 жовтня кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

«Як розповів водій фури, він завантажився у Новій Каховці запчастинами, побачив, що треба підкачати колесо, підкачав його електронасосом та виїхав на Мелітополь. Дорогою колесо «вистрілило» і водій не втримав машину», - розповів Байдаров.

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За його словами, фура з’їхала у канал, що йде паралельно автодорозі. Це сталося приблизно на 299 км автодороги Одеса - Мелітополь, ввечері 27 жовтня. Як зазначив Байдаров, водій не постраждав. Машина наразі ще лишається у каналі.

У соцмережах з’явилося відео з місця автопригоди.