ДТП на Майдані: для обрання запобіжного заходу Назаренка в суд привезли на каталці

У Шевченківському районному суді Києва обирають запобіжний захід Юрію Назаренку, який 30 жовтня в’їхав у зупинку на майдані Незалежності, що призвело до смерті двох людей.

Затриманого доправили до зали суду на медичній каталці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Викликаний як свідок лікар стверджує, що у Назаренка, який нещодавно зазнавав операційного втручання, на МРТ виявлено тромбоз на прооперованій ділянці. Тож підозрюваний потребує медичного спостереження, перебування в профільній установі і забезпечення цілодобового моніторингу. Інакше існує небезпека інсульту, що може призвести до смерті пацієнта.

Медик також зазначив, що Назаренку рекомендували обмежити психоемоційні навантаження. Водночас, за словами лікаря, прописані йому медикаменти не впливають на здатніть кермувати транспортним засобом.

Як повідомляв Укрінформ, смертельна ДТП на майдані Незалежності сталася 30 жовтня близько 16 години. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив декілька авто. Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще троє людей зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалось в інші машини. В одній із машин була сім’я з 5-місячною дитиною.