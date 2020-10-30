ДТП на Хрещатику: у водія не виявили ознак алкогольного сп’яніння

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Фейсбуці.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб – ред.).

"Вирішується питання щодо затримання 65-річного водія у порядку ст. 208 КПК України. Попередньо, експрес-дослідження не виявило у нього ознак алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій автомобіля Land Rover, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині вул. Хрещатик протаранив декілька авто.

Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці, ще четверо отримали травми різного ступеню тяжкості.

На місці події працюють правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Слідче управління поліції Києва.

Як повідомлялося, смертельна ДТП на Майдані Незалежності сталася у п’ятницю, 30 жовтня, близько 16-ї години.