Смертельна ДТП на Видубичах: водія автобуса затримали
Про це інформує поліція Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за участю громадського транспорту. Водія автобуса 1957 року народження слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері, і результат показав відсутність у водія ознак алкогольного сп'яніння.
Триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, у Києві, поблизу метро Видубичі, маршрутний автобус зніс намет з продуктами, є постраждалі.
За інформацією поліції Києва, у результаті цієї події травмувалися дві особи та одна особа загинула на місці ДТП.
Згодом столична прокуратура повідомила, що за фактом цієї ДТП відкрито справу.