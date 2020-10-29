Смертельна ДТП на Видубичах: водія автобуса затримали

Столичні правоохоронці затримали водія маршрутного автобуса після того, як транспортний засіб зніс намет з продуктами на станції метро Видубичі 28 жовтня.

Про це інформує поліція Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за участю громадського транспорту. Водія автобуса 1957 року народження слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері, і результат показав відсутність у водія ознак алкогольного сп'яніння.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Києві, поблизу метро Видубичі, маршрутний автобус зніс намет з продуктами, є постраждалі.

За інформацією поліції Києва, у результаті цієї події травмувалися дві особи та одна особа загинула на місці ДТП.

Згодом столична прокуратура повідомила, що за фактом цієї ДТП відкрито справу.