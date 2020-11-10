ДТП у центрі Харкова: постраждала досі у комі

Жінка, яка 7 листопада постраждала у ДТП на проспекті Науки у Харкові, досі перебуває у комі в реанімації лікарні швидкої допомоги.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у приймальному відділенні Харківської міської лікарні швидкої допомоги.

"Жінка, яку доставили до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою, досі у комі. Вона на апараті ШВЛ. Прогнозів щодо покращення поки немає", - зазначили медики.

Вони додали, що життя хлопчика, госпіталізованого з переломами рук та ніг, у безпеці. Його батька, який теж отримав численні забої та травми, після надання меддопомоги відпустили додому.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 22-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та збив чотирьох пішоходів на "острівці безпеки", що на проспекті Науки у центральній частині Харкова. Троє постраждалих - 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та жінка віком близько 50 років доставлені до лікарні. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася.

Водія затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

7 листопада перший віцемер Харкова Ігор Терехов написав у Фейсбуці, що водій їхав зі швидкістю близько 120 км/год. До того ж він уже потрапляв в поле зору поліції - у 2018 році був затриманий за різанину та випущений під заставу 105 тисяч гривень.