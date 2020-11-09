Водія, який збив чотирьох перехожих у Харкові, відправили під арешт із заставою 10,5 мільйона

Київський райсуд Харкова обрав арешт на 60 діб із альтернативою застави 10,51 мільйона гривень для водія авто Volkswagen, який 7 листопада збив чотирьох пішоходів на проспекті Науки в Харкові.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав арешт на 60 діб з правом внесення застави у 10 млн 510 тис. грн водію, який підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 286 КК України). Він доправлений до СІЗО і не вийде, доки не заплатить гроші", - зазначив Чубенко.

За його словами, у ході судового засідання з’ясовано, що раніше підозрюваний більше 20 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР та досі є обвинуваченим у кримінальному провадженні за ст. 296 КК України (хуліганство). "Зараз він перебуває від заставою у 105 тис. грн", - додав Чубенко.

"Захист просив обрати 22-річному водію нічний домашній арешт. Мовляв, він розкаюється у скоєному та готовий відшкодувати всі збитки. На суді він пояснював причину ДТП тим, що його "підрізала" інша машина", - розказав Чубенко.

За його словами, засідання суду пройшло за участі перекладача: "22-річний підозрюваний народився у Кувейті, є громадянином Єгипту, має вищу освіту, перебуває на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання, термін якої сплив у червні 2020 року".

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада близько 16:10 на проспекті Науки у Харкові 22-річний водій Volkswagen збив чотирьох пішоходів, які стояли на "острівці безпеки" та чекали на зелене світло світлофору. Внаслідок ДТП постраждали троє людей: 48-річний чоловік, його дев'ятирічний син та жінка віком близько 50 років. Постраждалих доправили до міської лікарні швидкої допомоги. Жінка досі у комі, хлопчик - у реанімації, його батька після надання медичної допомоги перевели на амбулаторне лікування.

Ще одна жінка відмовилася від госпіталізації на місці події.

8 листопада водію іномарки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України з санкцією від 3 до 8 років ув’язнення.