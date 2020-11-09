Влада надасть допомогу сім'ям загиблих та постраждалим у ДТП на Херсонщині

У результаті ДТП з рейсовим автобусом на Херсонщині, під час якої загинули дві жінки, з травмами було госпіталізовано 15 людей. Раніше мова йшла про десятьох.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

«На місце аварії виїхав заступник голови облдержадміністрації Олександр Самойленко. Він повідомив, що ДТП сталася з рейсовим автобусом в с. Садове Білозерського району близько 7 ранку, коли люди їхали на роботу та на ринок. Транспортний засіб в умовах невеликого туману зачепив узбіччя та в результаті втрати водієм керування перекинувся в кювет. Також Олександр Самойленко поінформував, що 2 жінки 42-х й 50-ти років загинули на місці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці ДТП працювало 10 бригад швидкої допомоги. Медики надали допомогу 18 постраждалим: з них 2 дитини (дівчата 15 років та 17 років), 15 постраждалих доставлені до Херсонської обласної клінічної лікарні та Херсонської міської клінічної лікарні ім. А. і О. Тропіних. Водій травм не має.

Облдержадміністрацією спільно з міською владою буде вирішено питання про надання допомоги постраждалим у ДТП та сім’ям загиблих, зазначили в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині перекинувся рейсовий автобус Садове - Херсон.