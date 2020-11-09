Влада надасть допомогу сім'ям загиблих та постраждалим у ДТП на Херсонщині
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.
«На місце аварії виїхав заступник голови облдержадміністрації Олександр Самойленко. Він повідомив, що ДТП сталася з рейсовим автобусом в с. Садове Білозерського району близько 7 ранку, коли люди їхали на роботу та на ринок. Транспортний засіб в умовах невеликого туману зачепив узбіччя та в результаті втрати водієм керування перекинувся в кювет. Також Олександр Самойленко поінформував, що 2 жінки 42-х й 50-ти років загинули на місці», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці ДТП працювало 10 бригад швидкої допомоги. Медики надали допомогу 18 постраждалим: з них 2 дитини (дівчата 15 років та 17 років), 15 постраждалих доставлені до Херсонської обласної клінічної лікарні та Херсонської міської клінічної лікарні ім. А. і О. Тропіних. Водій травм не має.
Облдержадміністрацією спільно з міською владою буде вирішено питання про надання допомоги постраждалим у ДТП та сім’ям загиблих, зазначили в ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині перекинувся рейсовий автобус Садове - Херсон.