У поліції розповіли деталі смертельної ДТП на Херсонщині

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП за участю рейсового автобуса в Білозерському районі на Херсонщині, де загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, близько 10 травмованих.

Як передає Укрінформ, про це повідомив офіційний сайт ГУ Нацполіції в області.

«Сьогодні вранці в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що в с.Садове Білозерського району перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі. На місце ДТП виїхали керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група…На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій маршрутного автобуса «Еталон», рухаючись з с. Садове в напрямку с. Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся», - йдеться у повідомленні.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, близько 10 травмованих. Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини події.

Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині перекинувся рейсовий автобус Садове - Херсон

Фото: поліція