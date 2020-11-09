На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус – є загиблі та травмовані
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Укрінформ
На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове, за попередньою інформацією дві людини загинули.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив 9 листопада заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.
«Відомо, що перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове, за попередньою інформацією загинули дві людини на місці, більше десятка травмованих», - сказав Байдаров.
На місце виїхали слідчі, керівництво ГУ Нацполіції в області, встановлюються причини ДТП.