У Харкові зібрали 250 тисяч на реабілітацію дитини, яку збили на «острівці безпеки»

У Харкові зібрали 250 тис. грн на реабілітацію дитини, яку збили на «острівку безпеки» на проспекті Науки.

Про це, як передає Укрінформ, повідомив у Фейсбуці депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

«Всього за півтора дня з того моменту, як мною були опубліковані реквізити карти для допомоги родині Колесник, нам всім разом вдалося зібрати 250 тисяч гривень», - написав Черняк.

Він зазначив, що люди допомагали в міру своїх можливостей, відправляючи від 20 гривень до 5 тисяч. Черняк заявив, що зібраних коштів вистачить на повний курс лікування і реабілітацію хлопчика.

«Вже наступного тижня 10-річного Артема чекає перша операція», - повідомив Черняк.

Він також додав, що міська влада надає «максимальну допомогу в лікуванні і забезпеченні усіма препаратами».

Ще одна постраждала в ДТП перебуває в комі. За даними Черняка, найближчі родичі жінки раніше загинули в ДТП. Депутат обіцяє опублікувати номер карти для збору допомоги, як тільки буде встановлено зв'язок з кимось з її близьких.

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«Стан постраждалої оцінювався, як на момент госпіталізації, так і зараз, як украй тяжкий. Стабільний, але все ж украй тяжкий. Вона має дуже тяжку черепно-мозкову травму і перелом кінцівок», - повідомила журналістам напередодні заступник головного лікаря Харківської лікарні швидкої і невідкладної допомоги Олена Полєщук.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада в Харкові водій Volkswagen збив пішоходів, які чекали зеленого світла на «острівку безпеки» на пр. Науки. Трьох постраждалих, серед яких був дев'ятирічний хлопчик, забрали до лікарні. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася.

8 листопада водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

9 листопада Київський райсуд Харкова призначив водієві - 22-річному громадянину Єгипту - арешт на 60 діб із заставою 10 млн 510 тис. грн. На суді водій пояснював причину ДТП тим, що його «підрізала» інша машина.

12 листопада стало відомо, що захист подав апеляцію на обраний запобіжний захід. Дату її розгляду ще не призначили.