У Хмельницькому автобус збив двох дітей на переході

У Хмельницькому слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом наїзду автобуса на двох дітей.

Про це інформує сектор комунікації поліції в Хмельницькій області, передає Укрінформ.

«ДТП сталася 13 листопада о 8 годині. 8-річна третьокласниця і 9-річний учень четвертого класу переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу по вул. Кам’янецькій у Хмельницькому, коли на них наїхав автобус «MAN» під керуванням 36-річного водія», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, дівчинку з переломами госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні, а хлопчику надали меддопомогу без госпіталізації. Уточнюється, що ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, на Хмельниччині 12 листопада зіткнулися два автомобілі Skoda Octavia. У результаті ДТП 42-річний водій одного з автомобілів та 32-річний пасажир з іншого загинули на місці події. Ще 4 осіб, зокрема 2 дітей, постраждали.