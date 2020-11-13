Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала таксиста

У столиці поліцейські затримали таксиста, який на зупинці громадського транспорту смертельно травмував двох жінок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

«Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП зі смертельним наслідком на вулиці Кільцева Дорога. На місці події правоохоронці встановили, що водій авто Hyundai Sonata зіткнувся з припаркованим авто Hyundai Elantra, виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск. Через цю ДТП 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна місцева жителька померла у кареті «швидкої», ще 2 осіб госпіталізували.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) ККУ.

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Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що у столиці вранці в п'ятницю авто зі знаками служби таксі "Uber" в'їхало в зупинку громадського транспорту та збило трьох пішоходів, двоє померли від травм.