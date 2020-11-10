Під час ДТП з автобусом на Херсонщині постраждали четверо дітей

У результаті смертельної автобусної ДТП, що сталася на Херсонщині 9 листопада, постраждало четверо дітей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Херсонської ОДА.

«9 листопада у Херсонську дитячу обласну клінічну лікарню було доправлено четверо дітей (два хлопчики 8 та 16 років та дві 15-річні дівчини). Першу медичну допомогу їм надано у Херсонській обласній клінічній лікарні черговим нейрохірургом», - повідомили у пресслужбі.

У трьох дітей черепно-мозкові травми (у двох – відкриті, в однієї дитини – закрита), їх стан – задовільний. Четверту постраждалу у ДТП дитину обстежили амбулаторно, уражень не виявлено.

На стаціонарному лікуванні в Херсонській обласній клінічній лікарні знаходяться троє дорослих. Один пацієнт - у нейрохірургічному відділенні, у нього діагностували закриту спинно-хребтову травму, перелом ребер з обох боків, забій легень. Ще один пацієнт з переломом правої плечової кістки і лівого зап’ястка отримує допомогу в ортопедично-травматологічному відділенні та готується до оперативного втручання. А пацієнт з легкими ушкодженнями отримує консервативне лікування в неврологічному відділенні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада у результаті ДТП з рейсовим автобусом на Херсонщині, під час якої загинули дві жінки, з травмами було госпіталізовано 15 людей.